Santos gana en su visita a Puebla

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- En un encuentro de ida y vuelta, Santos de Torreón y Puebla inauguraron la jornada 2 del Apertura 2023 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el que los Laguneros se llevaron la victoria con un marcador de 2-3.

Con un gol de vestidor, Federico Mancuello abrió el marcador al minuto 2, con un disparo desde fuera del área que, con un desvío por parte de Matheus Dória, sorprendió a Gibran Lajud.

La respuesta de Santos llegó por parte de Harold Preciado al minuto 25 del encuentro, que, con una excelente recepción dentro del área, cruzó su disparo hacia el arco defendido por Jesús Rodríguez, que nada pudo hacer para desviarlo.

Al minuto 33, el árbitro central anuló apoyado por el VAR el que sería el segundo para Santos, gracias a una mano en una jugada previa.

El segundo de los poblanos llegó al minuto 37, en un centro de tiro libre cobrado por Federico Mancuello que Brayan Angulo no desaprovechó y marco el tanto de cabeza, esto sumado a la colaboración del guardameta de Santos.

Las emociones del primer tiempo se vivieron aún más cuando en los minutos finales se señaló un penal a favor del equipo de la comarca lagunera, que en una primera instancia Rodríguez detuvo el cobro por parte de Juan Francisco Brunetta, pero se tuvo que repetir ya que el arquero poblano se adelanto unos pasos; en la segunda oportunidad por marcar vía penal, Brunetta siguió con la responsabilidad del cobro, pero de igual manera fue detenido el disparo, los Árbitros Asistentes de Video (VAR, por sus siglas en inglés) al revisar la jugada mandaron la indicación de que se repitiera la acción una tercera vez, porque de nueva cuenta se había adelantado Jesús Rodríguez.

Harold Preciado fue el encargado de cobrar la tercera oportunidad desde los once pasos, quien no dudó en colocar la pelota junto al poste y así marcar el segundo de Santos al minuto 53.

En el segundo tiempo del encuentro y gracias a las modificaciones hechas por Pablo Repetto, entrenador Lagunero, llegó el tercer gol al minuto 76 por parte de Brunetta, quién concretaría la victoria lograda por el conjunto visitante.

Para la jornada 3, Santos recibirá al Atlas en el estadio Corona en Coahuila y buscará repetir la victoria frente a su afición, por su parte Puebla peleará los 3 puntos en su visita al América en el estadio Azteca.