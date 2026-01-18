Santos recibe a Juárez en duelo fronterizo

México.- El cuadro de Santos Laguna recibe este domingo a los Bravos de Juárez en su segundo partido como local donde buscará dejar atrás la falta de victorias para reconciliarse con su afición.

Luego de los duros descalabros en el arranque del torneo Clausura, los Guerreros buscarán salir de la crisis en la que se encuentra sumergido tras las dos jornadas en las que no ha podido sumar acumulando seis goles en contra.

Por su parte, los Bravos llega con una derrota acuestas, pero buscarán emular lo echo en la primera jornada del torneo donde vencieron 1-2 a los cañoneros del Mazatlán para sumar las únicas tres unidades.

Francisco Rodríguez, timonel del cuadro santista, en conferencia de prensa minimizó la derrota por tratarse del campeón, pero señaló que ante Juárez buscará la victoria para sumar y estar a la mitad de la tabla en el arranque del campeonato.

Ante los diablos debutó el canterano santista Kevin Picón que se reincorpora tras completar un proceso de formación el Real Sporting de Gijón. Kevin Picón, de 21 años, sumó sus primeros minutos en el máximo circuito del futbol mexicano.

Mientras que el director técnico de Juárez, Pedro Miguel Faria Caixinha señaló que en su derrota ante lo que consideró un "gran rival", felicitó a Chivas. Pero dijo que está orgulloso de su equipo, aunque "perdimos tres puntos".

Advirtió que el siguiente encuentro ante Santos "vamos con esa resiliencia a encarar lo que es el próximo" partido.

Caixinha acotó que "Bravos está para ganar siempre".

El partido entre Santos vs Juárez está pactado por disputarse este domingo empunto de las 17 horas en cancha del Estadio TSM Corona.