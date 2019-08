Satisfecho Fabio Fognini tras debut en Los Cabos

Los Cabos, BCS.- Contento con su debut en el Abierto de Los Cabos se mostró el tenista italiano Fabio Fognini, quien reconoció que el partido de cuartos de final ante el estadounidense Taylor Fritz será igual o más complicado.

El campeón defensor del certamen mexicano vino de atrás para imponerse al español Marcel Granollers por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

"Fue un partido muy duro, pero contento de haberlo sacado, eso es lo más importante, fue muy difícil por las condiciones, he llegado tarde, no podía entrenar mucho, él jugó bien, pero estoy muy contento porque he sacado un partido muy duro, sobre todo mentalmente".

De su enfrentamiento en cuartos de final contra Fritz, quinto favorito al título y al que derrotó en el único encuentro que han tenido, reconoció su calidad, aunque aseveró que sólo debe concentrarse en su juego.

"Debo estar preocupado en recuperarme, eso es lo más importante para mí, él está jugando creo su mejor tenis, ha ganado un torneo en hierba (Eastbourne), llegó a una final la semana pasada (Atlanta), y debo estar concentrado en lo mío".

Finalmente, del apoyo que recibió de la afición en la cancha Central, pues llega como favorito, se mostró satisfecho, en espera de repetir con el título y que los aficionados disfruten su accionar en Los Cabos.

"Gané el año pasado, tengo muy buenos recuerdos, estoy contento de jugar con el público a favor, eso es bueno, ojalá me sigan apoyando todo el torneo", concluyó el italiano.