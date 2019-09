Saúl "Canelo" Álvarez insulta a David Faitelson

El boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez se "enganchó" e insultó al periodista deportivo, David Faitelson. A través de su cuenta de Twitter, el periodista del canal ESPN comenzó la polémica declarando que el púgil mexicano no quiso pelear con el kazajo, Gennady Golovkin, por "miedo".

"¿Por qué 'Canelo' Álvarez no quiso la tercera pelea con Gennady Golovkin? Es simple: por miedo...", expresó el comentarista.

A esto el boxeador nacido en Jalisco reaccionó y comenzó la pelea. "Nada más la mía te cabe cabrón", manifestó Saúl Álvarez.

La reyerta fue creciendo en redes sociales hasta el grado de hacerse viral.

"No es el nivel de educación que yo esperaría de una figura pública como lo que eres y significas tú. Si gustas, cuando quieras, con otro tipo de palabras ==si las conoces== nos sentamos a debatir...", reviró Faitelson en su cuenta oficial.

A lo que Álvarez Barragán respondió "Debatir??? De queeee?? De boxeoooo??? Tú de boxeo no sabes NADA".

"Canelo" Álvarez peleará frente a Sergey Kovalev el próximo 2 de noviembre.