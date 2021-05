Saunders termina en el hospital tras la pelea

El boxeador británico Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO's) no sólo perdió el invicto la noche del sábado en el estadio AT&T, sino que terminó en el hospital.

El upper que Saúl Álvarez (56-1-2, 38 KO s) le conectó durante el octavo round de su pelea le provocó una fractura en el pómulo, por la que debió recibir atención médica profunda.

"No podía ver, hablé con Mark Tibbs (su entrenador) y dijo que no podía ver, no lo dejó salir. Billy peleó muy bien, pero 'Canelo' es bastante fuerte, rompió su cuenca del ojo", describió el promotor Eddie Hearn. "Fue una buena pelea de Billy Joe Saunders, vino a ganar".

No lo consiguió, porque el trinitrotolueno que el "Canelo" tiene en los puños le explotó en el rostro; tanto, que terminó en el hospital. Eso sí, está fuera de peligro.

Tendrá que ser operado

La situación de Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO's) es más complicada de lo que se pensaba.

Después de perder el invicto frente a Saúl Álvarez (56-1-2, 38 KO's), el boxeador británico debió pasar la noche en un hospital de Dallas, donde fue revisado del severo golpe en el pómulo derecho que le generó un upper conectado por el "Canelo".

Después de la revisión médica correspondiente, se diagnóstico que tiene varias fracturas cerca del ojo, por lo que será intervenido quirúrgicamente durante las próximas horas.

Aún no se sabe cuánto tiempo se quedará en el lugar, ni mucho menos cuánto tardará en volver a la actividad.

Fue más fácil de lo que esperaba: Saul Álvarez

El propio Saúl Álvarez (56-1-2, 38 KO's) se sorprendió de lo sencillo que fue derrotar a Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO's), quien habló mucho más de lo que mostró sobre el cuadrilátero del estadio AT&T.

"Fue más fácil de lo que esperaba, eso habla bien de mi preparación", aseguró el "Canelo", quien ganó por nocaut técnico tras ocho episodios. "Me di cuenta de que le había roto el pómulo (derecho) y yo mismo le dije a Eddy (Reynoso, su manager) que ya no saldría".

Con la victoria, el "Canelo" retuvo los cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el de la Asociación Mundial (AMB), además de que despojó al británico del de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Su siguiente objetivo es el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que pertenece al estadounidense Caleb Plant, con quien pelearía en septiembre.

"Ya todos saben cuál es el plan. Eso es lo que quiero", se limitó a decir.

"Canelo" Álvarez rompe marca de Julio César Chávez

Antes de subir al cuadrilátero, Saúl Álvarez ya ha hecho historia.

Según cifras oficiales, 73 mil 126 espectadores acudieron esta noche a su pelea contra Billy Joe Saunders, por los cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial (OMB), lo que implanta una nueva marca para una función de boxeo bajo techo en Estados Unidos. Supera por mucho a los 63 mil 352 que congregaron Muhammad Ali y Leon Spinks,, en el Superdomo de Nueva Orleans, en 1978.

Por si fuera poco, rompió el récord para un púgil mexicano en Texas, el cual pertenecía a Julio César Chávez, a quien -en 1993- vieron 63 mil personas en su pelea ante Pernell Whitaker.

También se trata del evento deportivo con mayor asistencia en la Unión Americana durante toda la pandemia, aunque el récord le podría durar poco, ya que -dentro de tres semanas- se esperan más de 100 mil asistentes en las 500 millas de Indianápolis.