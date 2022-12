Scaloni frente a Van Gaal: juventud ante experiencia

Sesenta y tres encuentros dirigidos, cuarenta y uno de ellos ganados y solo cuatro derrotas sufridas; dos experiencias mundialistas y un estilo de juego en su día emulado, diseñan la carta de presentación de Louis Van Gaal, el técnico más veterano de Qatar 2022, alejada de la de su homólogo argentino Leonardo Scaloni, en el cargo de la albiceleste desde septiembre del 2018.

El más veterano, el hombre con más bagaje en los banquillos del mundial se topa con el más joven. Louis Van Gaal, de 71 años, disfruta de una segunda experiencia en un evento de este nivel como colofón a una reputada carrera en clubes de alto nivel. Al otro lado, con aspiraciones similares, con un mismo objetivo, Lionel Scaloni, de 44, con la Albiceleste como única experiencia profesional. A donde llegó de forma provisional desde las categorías inferiores y que ha logrado hacerse fuerte en su ocupación.

Diecinueve encuentros seguidos sin perder como preparador de la selección nacional oranje acumula este hombre de Amsterdam que asumió la jubilación hace un lustro, cuando la vida le golpeó con la muerte de su hermana menor y su yerno.

Pero aceptó volver por tercera vez a la selección con destino a Qatar 2022. En el camino, se trató con discreción de un cáncer de próstata del que salió adelante.

Seis años en el Ajax que marcaron sus inicios le llevaron por primera vez a Barcelona donde estuvo cuatro más en dos etapas distintas. Volvió a su país para dirigir al AZ Alkmaar, después al Bayern Múnich y al Manchester United. Clubes ilustres del Viejo Continente que abrillantaron en su tramo final un currículo envidiable.

Solo una derrota en sus últimos cuarenta y siete partidos como responsable de los Países Bajos. Se quedó a un paso de la final en Brasil 2014, apartada, precisamente, por Argentina en esa recordada tanda de penaltis.

"Podemos ser campeones del mundo. No digo que lo vayamos a ser, insisto, pero estamos aquí y nos quedan tres partidos, ahora. Y por supuesto que me da placer ver jugar a estos jugadores y está claro que me siento muy orgulloso de este grupo".

Asoma el duelo del viernes noche con pinta de revancha oranje ante la albiceleste de Messi dirigida ahora por Lionel Scaloni, el más joven del Mundial. Pero con las semifinales como destino.

Llegó Scaloni como recurso de urgencia como sustituto de Sampaoli. Estaba en el cuerpo técnico de la selección, en los sub 20 y fue reclamado a ese banquillo de forma provisional. Hasta ahora. Sin bagaje en club alguno más allá de su recorrido como futbolista, este tipo de Santa Fe se ha ganado la confianza y el respeto de la Asociación de Fútbol de Argentina y de sus jugadores.

Se plantó en Catar con treinta y seis encuentros sin perder, fortalecido por la solvencia que logró en el equipo y con la Copa América bajo el brazo. Llegó al Mundial Scaloni y se topa con Van Gaal, dos puntos opuestos.

De amplio camino por el fútbol español como jugador, reconocido en el Deportivo donde se afincó durante siete temporadas, coincidió en los campos con Van Gaal. Scaloni como jugador. El neerlandés como técnico del Barcelona, en sus dos épocas.

Seleccionador de Argentina desde septiembre de 2018 llega a la cita de cuartos con 54 partidos como director, 36 victorias, 13 empates y solo cinco derrotas.

El que fuera un solvente defensa y un centrocampista gran trabajador, internacional solo siete veces, comparte intereses ahora con aquél tipo de carácter aposentado en el banquillo azulgrana.

"Enfrentar a Lous Van Gaal será un orgullo. Lo hice como jugador del Depor cuando dirigía al Barcelona. Ya era una eminencia. Todo el mundo sabe lo que hizo por el fútbol y cuantos han intentado copiarlo. Tenerlo enfrente será uno de los placeres que te da el fútbol".