Scherzer se suma a deGrom entre Mets lesionados

PORT ST. LUCIE.- El as Max Scherzer sufrió una lesión de isquiotibiales y se desconoce cuándo podrá lanzar, lo que constituye otro golpe frustrante para una rotación de los Mets de Nueva York, que lucía brillante y ahora parece frágil.

Un día después de que los Mets informaron que Jacob deGrom se perderá un tiempo significativo por una lesión de hombro, Scherzer fue descartado de la apertura prevista para el sábado en un juego simulado.

A tan sólo cinco días de que los Mets inauguren su campaña en Washington, Scherzer dijo que no estaba seguro sobre los planes inmediatos. Tres veces galardonado con el Cy Young, el lanzador dijo que no espera que los problemas con su muslo derecho sean de largo plazo.

Buck Showalter, manager de los Mets, dijo que escucharía los comentarios del derecho de 37 años, pero añadió que sigue contemplando a Scherzer como una opción para abrir el juego inaugural ante sus excompañeros de Washington.

Los Mets firmaron con Scherzer un contrato de tres años y 130 millones de dólares como agente libre. Con ello, su primera parte de la rotación lucía temible.

Pero las noticias de que deGrom no lanzará incluso durante cuatro semanas golpearon esas expectativas. No hay un cronograma para el regreso de deGrom. Además del tiempo que no lanzará, el pitcher dos veces premiado con el Cy Young requeriría al menos un mes antes de estar listo para lanzar en las mayores.

Y eso sería en el mejor de los escenarios. Se perdió toda la segunda mitad de la temporada anterior por una lesión de codo.

Chris Bassitt, elegido al Juego de Estrellas y adquirido el mes pasado mediante un canje con Oakland, tiene previsto lanzar este domingo en la Liga de la Toronja. El venezolano Carlos Carrasco y Taijuan Walker completarían la rotación.