Se alista Hugo Oliveras para la fecha 2 Nascar

Hugo Oliveras supo adaptarse a la nueva realidad con la que el campeonato Nascar Peak México Series inició la temporada 2020. Y que ahora llegará a San Luis Potosí con la firme intención de obtener el mejor resultado posible.

Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, la organización llevará a cabo la segunda fecha de esta temporada catalogada por los pilotos como atípica por realizarse a puerta cerrada en el Súper Óvalo Potosino, en San Luis Potosí, un cambio que se dio de último momento para procurar la integridad de la salud de quienes tomarán parte de esta competencia.

Hugo Oliveras, piloto del Toyota #11 de Monster Energy – 3M – Quaker State – Freightliner, asegura que a pesar de los cambios que están viviendo durante esta época de pandemia, el sentimiento que invade al equipo HO Speed Racing es de felicidad por regresar a las pistas.

"En lo personal, no sabía qué esperar para el arranque del campeonato después de mi tema de salud; entre mis preocupaciones estaba no ser competitivo, pero fue todo lo contrario, gracias a que, además, contamos con un equipo fuerte. Me siento bien y estoy seguro de que voy a ir mejorando carrera tras carrera", comentó Oliveras.

Con respecto a los protocolos implementados por la organización para la realización de la fecha 1 y el cambio de sede, el propietario del HO Speed Racing declaró: "Nos acabamos de enterar que la siguiente fecha se realizará en San Luis Potosí ya que Puebla no otorgó los permisos necesarios al continuar en semáforo rojo, pero aquí lo importante es resaltar que Nascar lo está haciendo de maravilla con respecto al cuidado de los pilotos, los equipos y todos los involucrados en este deporte.

"La de San Luis es una plaza muy segura, además es una pista donde el show siempre se torna increíble porque las tribunas siempre están llenas de aficionados al deporte motor, lástima que ahora correremos a puerta cerrada, pero el show para la televisión no va a demeritar, al contrario, porque habrá más de 30 autos en ese óvalo que es el más pequeño del campeonato, donde los roces y los contactos estarán a la orden del día", comenta.

Esta pista ha sido la elegida por Hugo Oliveras para su entrenamiento sobre su Toyota #11 de Monster Energy – 3M – Quaker State – Freightliner, "vamos con la misma mentalidad, a tratar de sumar buenos puntos, a buscar ese pódium que estamos conscientes que quizá está algo fuera de mis manos, pero estoy seguro de que cada día estoy más cerca de alcanzarlo. Estamos trabajando muy fuerte, todos los días realizo doble o triple sesión de ejercicios para lograrlo, así que vamos a San Luis Potosí a darlo todo y lo hago especialmente agradecido con todos mis patrocinadores", declaró.