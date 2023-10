Se bajan de Copa BJK C. Gauff e I. Swiatek

LONDRES.- Coco Gauff, la reciente campeona del Abierto de Estados Unidos, no fue incluida en el equipo estadounidense que disputará la ronda final de la Copa Billie Jean King. La polaca Iga Swiatek, la actual número dos del mundo, no participará en el torneo por segundo año seguido.

Gauff y Jessica Pegula, las dos estadounidenses mejor ubicadas en el ranking femenino, brillaron por su ausencia en la convocatoria anunciada el lunes. Madison Keys, Sofia Kenin, Danielle Collins, Sloane Stephens y Taylor Townsend representarán a Estados Unidos en el torneo que se disputará entre el 7 y 12 de noviembre en Sevilla, España.

El torneo de equipos más importante del tenis femenino comenzará apenas dos días después del último día de las Finales de la WTA en Cancún. Ese certamen en el balneario mexicano reunirá a las ocho mejores del circuito, entre ellas Gauff, Pegula y Swiatek.

Swiatek, entonces la número uno del mundo, no acudió a la ronda final de la Copa Billie Jean King el año pasado en Glasgow, Escocia, debido a las fechas. Criticó que “la situación es no la adecuada para nuestra salud”, al advertir sobre el largo viaje para el torneo de 12 de equipos — organizado por la Federación Internacional de Tenis — justo después de las Finales de la WTA. Polonia no la incluyó el lunes en su equipo.

Gauff anunció el domingo su baja del Abierto de Zhengzhou en China debido a una dolencia en el hombro que le afectó durante la derrota ante Swiatek en las semifinales del Abierto de China la semana pasada. Swiatek se consagró el domingo en ese torneo para su quinto título del año.

La Copa Billie Jean King acabó reuniendo a siete de las 20 mejores del ranking, entre ellas la kazaja Elena Rybakina, la checa Marketa Vondrousova y la francesa Caroline Garcia. Belinda Bencic, 15ta del mundo, liderará a Suiza al intentar repetir como campeones. Paula Badosa, 56ta del ranking, comandará a la anfitriona España.