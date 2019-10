Se corona Azul Sport en Central

Una gran final fue la que se vivió el pasado domingo en el campo Albinos Soccer, en donde la escuadra del Azul Sport se tuvo que ir hasta los penales, para poder definir al ganador de esta final ante el Atlético Santa Cruz, luego de que en el tiempo regular el marcador indicará un empate a un tanto, en duelo correspondiente a la categoría Alto Nivel Euro Crack´s de la Asociación Central de Deportistas de Futbol.

Fue un duelo de poder a poder entre los equipos que mejor llegaron a la final de esta categoría, luego de eliminar a sus rivales durante las fases previa en la liguilla.

El partido tuvo lugar ante una buena cantidad de seguidores de ambos cuadros que estuvieron luchando a lo largo de todo el encuentro por la victoria, pero en el minuto 11 de tiempo corrido la escuadra del Azul Sport logró ponerse arriba en el marcador con una anotación de Jahir Aguilar.

Pero el gusto no les duro mucho, ya que al minuto 18 la escuadra del Atlético Santa Cruz empató el partido por conducto de Mario Flores, y a partir de ahí fue una lucha constante en el medio campo, por el control de las acciones, pero ninguna de las dos escuadras cedía por lo que al final de los primeros 45 minutos así se fueron al descanso con el marcador empatado a un tanto.

Para la parte complementaria, el partido no cambio de tónica, con mucha lucha, buscando contrarrestarse, pero a la vez con opciones de gol, que lamentablemente no pudieron concretar ninguno se los dos equipos, el tiempo siguió su marcha y poco a poco fue siendo factor, por lo que los partidos bajaron un poco la intensidad y no arriesgaron mucho para no comprometerse y esperando a que el árbitro del partido pitará el final del mismo.

De acuerdo con el sistema de competencia, se procedió a realizar una tanda de 5 penales alternados para obtener un ganador y así fue como el cuadro del Azul Sport fue más certero desde los once pasos y le ganó al Atlético Santa Cruz con cartones de 5-4, para un global de 6-5. Y de esta forma coronarse campeón de este torneo en la categoría Alto Nivel Euro Crack´s.

La terna arbitral estuvo integrada como árbitro central de Heriberto Juárez, quien llevó de asistentes a Daniel Zavala y Erick Juárez, quienes realizaron un buen trabajo.

Al finalizar el partido la directiva de la Liga Central encabezada por Juan Carlos Briones Juárez fue el encargado de entregar los trofeos y medallas a los equipos finalistas.

AZUL SPORT.- José Carreón, Luis Aguilar, Juan Escalante, José Colorado, Jorge Bustamante, Jorge Rangel, Luis López, Mauricio Colorado, Jahir Aguilar, Bryan Ramírez y Efraín López.

ATLETICO SANTA CRUZ.- Cristian Villegas, Arvin Velázquez, Edgar Saldaña, Sergio España, Víctor Flores, Mario Flores, Héctor Rodríguez, Alberto Campos, José Orta, José Domínguez, David Lara, entraron de cambio, Salvador Meléndez y José González.