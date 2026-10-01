Se correrá en Malasia el GP de Bahrein de F1

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El "Gran Premio de Bahrein en Malasia" es uno de los nombres más extraños para una carrera en la historia de la Fórmula 1.

La guerra con Irán, los incendios forestales y las tormentas eléctricas son algunos de los temas de conversación esta semana, mientras la F1 se prepara para un GP de Bahrein que se disputará a 6.000 kilómetros de su país anfitrión nominal. La última vez que la F1 corrió en el circuito de Sepang, en 2017, 12 de los 22 pilotos de la parrilla de este año aún no habían debutado en la F1. El actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, acababa de cumplir 11 años.

Cómo terminó el GP de Bahrein en Malasia

La F1 tenía previsto correr originalmente en Bahrein en marzo, pero esa carrera y el Gran Premio de Arabia Saudí se cancelaron después de que Irán atacara a ambos países en respuesta a bombardeos de Estados Unidos e Israel.

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Perder dos carreras en lucrativos mercados de Oriente Medio supuso un golpe financiero para la F1 y sus equipos, y la incorporación de un evento de reemplazo en Malasia buscaba compensar ese impacto. Mantener el nombre de GP de Bahrein fue el resultado de extensas conversaciones en las que participaron los gobiernos de ambos países.

El príncipe heredero y primer ministro de Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, manifestó que la decisión de trasladar la carrera era una señal del "compromiso y la pasión" de su país por la F1.

Bahrein ya estaba dejando su huella en el evento el miércoles, con comida y marcas bareiníes disponibles, y con 561 comisarios y otros oficiales de carrera que hicieron el viaje desde Bahrein a Malasia.