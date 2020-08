Se cumplen ocho años del oro olímpico en Londres (VIDEO)

Este martes se cumplen ocho años de uno de los momentos más importantes en la historia de la Selección Mexicana de Futbol. El 11 de agosto de 2012, el combinado nacional dirigido por Luis Fernando Tena, quien curiosamente perdió su puesto en el banquillo del Guadalajara hace unos días, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Esta fue la primera vez que una selección nacional de futbol subía al podio en una justa olímpica y fue por la presea dorada.

La presea se consiguió con una plantilla de jugadores que a pesar de ser menores de 23 años, todos ya tenían un paso importante por la primera división del balompié mexicano, además de los tres refuerzos que sumaron experiencia al grupo.

El Tricolor fue de menos a más en el torneo, comenzando con un empate sin goles frente a Corea del Sur, luego consiguió un triunfo 2-0 sobre Gabón, para cerrar la fase de grupos derrotando a Suiza. De esta forma se accedió a la fase de Cuartos de Final donde tal vez el combinado mexicano tuvo su prueba más difícil con Senegal como rival. Contra los africanos, el partido llegó a los tiempos extra y con marcador de 4-2 se clasificó a la lucha por las medallas.

En semifinales se comenzó perdiendo frente a Japón; sin embargo la Selección Mexicana se repuso y le dio la vuelta al marcador con un 3-1 contundente para llegar a la final frente a Brasil.

A pesar de no ser el favorito y llegar como víctima, desde los primeros minutos México fue mejor que el conjunto pentacampeón del mundo y con dos goles de Oribe Peralta, México conseguía su primera medalla olímpica (Oro) en unos Juegos Olímpicos, derrotanto a un Brasil que contaba con figuras como Neymar Jr. Marcelo, Thiago Silva, Hulk, Oscar, entre otros, sin duda, uno de los triunfos más importantes en la historia del país.

JUGADORES



1-Jesús Corona (Refuerzo)

2-Israel Jiménez

3-Hiram Mier

4-Diego Reyes

5-Darvin Chávez

6-Néstor Vidrio

7-Néstor Araujo

8-Carlos Salcido (Refuerzo)

9-Marco Fabián

10-Giovani Dos Santos

11-Javier Aquino

12-Héctor Herrera

13-Miguel Ponce

14-Oribe Peralta (Refuerzo)

15-Raúl Jiménez

16-Jorge Enríquez

17-Javier Cortés

18-Antonio Rodríguez.

"El oro olímpico es lo mejor que me ha pasado", afirma Néstor Vidrio

Pese a que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazaron para el 2021, Néstor Vidrio no evita la nostalgia de que hace ocho años la Selección Mexicana hizo historia al colgarse la medalla de oro de futbol en Londres 2012.

"Afortunadamente me tocó estar en ese proceso olímpico, me deja mucha satisfacción, el ser seleccionado significa que estás haciendo bien las cosas bien, la gente te recuerda, sigo disfrutando de esos recuerdos de Selección", dijo a EL UNIVERSAL.

Pero ¿cómo encaminar a la actual camada tricolor a la conquista del oro olímpico?

Néstor recomendó que "los jugadores deben soñar, visualizar la medalla, en nuestro campeonato fue clave el compañerismo, amistad, la gran labor se debe al técnico (Luis Fernando Tena), él hizo al equipo, todos los jugadores que van a selección tienen calidad, estábamos en nuestro mejor momento, nos conocíamos la mayoría, futbolísticamente todos estábamos muy bien y todo fue fluyendo, operaba solito el equipo, la base fuimos los que estuvimos desde el proceso de cuatro años antes".

Además de destacar a jugadores como Sebastián Córdova, Alan Mozo y José Juan Macías, Vidrio consideró que el seleccionador Jimmy Lozano es el ideal para buscar la hazaña.

"(A Jaime Lozano) lo veo preparado, fue un jugador importante, tiene experiencia en Primera División, está listo para una competencia tan importante y esperemos califiquen, confío en el Jimmy y en festejar junto con ellos algún oro. Si ves al equipo en un posible once, todos juegan bien, está Macías que se puede ir a Europa, Alan Mozo, hay consolidados que tienen mucha calidad y así la deben demostrar.

"Cada vez hay más jugadores competitivos, es fácil hacer dos selecciones sub-23. Antes del parón (por la pandemia de coronavirus) veía a un equipo muy competitivo, los veo ganando preolímpico. El equipo tiene muy buenos jugadores, con muchos minutos en Primera, ojalá México pueda tener una medalla pronto", apuntó el defensa del Puebla.

Entre las sensaciones que tiene al revivir el recuerdo de los tricolores sobre el podio, luego de imponerse a Brasil, en Wembley, Vidrio agregó que "el futbol es corto de memoria, mucha gente piensa que con el oro uno está vigente, hubo momento complicado en que me quedé sin equipo. Queda en la historia, pero el futbolista debe estar vigente cada seis meses peleando. Sin duda, el oro olímpico es lo mejor que me ha pasado, lo recuerdo como si fuera ayer, la gente te recuerda por ser de los primeros, se te queda grabado".