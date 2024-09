Se despide Ana Guevara de Conade

CIUDAD DE MÉXICO.- Los deportistas mexicanos que conquistaron una presea en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 recibieron un nuevo estímulo económico, en esta ocasión por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que todavía rige Ana Gabriela Guevara.

Los montos corresponden a tres millones de pesos para quienes se colgaron una presea de oro, dos millones para los ganadores de la plata y un millón para aquellos que dieron bronce, es decir, el total asciende a 37 millones de pesos (29 por paralímpicos y 8 por olímpicos).

La arquera Ángela Ruiz, quien conquistó el bronce por equipo femenil, fue la encargada de brindar el mensaje en nombre de los atletas.

“Estamos recibiendo un estímulo que nos ayudará a seguir creciendo y planteando nuevas metas para los siguientes ciclos olímpicos, es un paso más que nos motivará a para seguir trabajando con la misma pasión”, indicó la originaria de Saltillo.

Este evento fue el último encabezado por Ana Gabriela Guevara, ya que no continuará en la dirección de Conade, así que aprovechó para despedirse de los deportistas porque fueron la parte principal para que su administración diera resultados históricos.

“Estamos en la culminación de la administración y sólo me quedaría decirles gracias por hacerlo posible, ustedes fueron el motor, el por qué, el para qué hacer y echar a andar esta maquinaria, conformado por muchas personas”, expresó la exvelocista.

A lo largo de estos seis años Ana lideró el proyecto deportivo con dos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dos Juegos Centroamericanos y una edición de Juegos Panamericanos donde existió una cosecha total de 679 preseas, 244 áureas, 193 de plata y 242 de bronce.

Ana Guevara aseguró que este éxito se logró “por el orden y disciplina” en su administración, valores que a muchos no les gustaron y aunque fue acusada de distintas anomalías “a lo largo de estos seis años no han encontrado nada y se van a seguir quedando con las ganas los números no los pueden borrar y los resultados hablan”.