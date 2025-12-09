Se desvanecen esperanzas de playoffs de Chiefs

KANSAS CITY, Missouri.- Los Chiefs de Kansas City perdían contra los Texans de Houston 17-10 con poco más de seis minutos restantes el domingo por la noche. Tenían el balón en su propia yarda 35, y sus posibilidades de llegar a los playoffs dependían de lo que sucediera a continuación.

Durante casi una década, Patrick Mahomes y los Chiefs habían salido adelante precisamente en este tipo de situaciones críticas.

Esta temporada no ha sido como las demás.

Kareem Hunt fue detenido en las primeras y segundas oportunidades. Mahomes lanzó un pase incompleto en tercera. En lugar de despejar y jugar a la defensa en cuarta oportunidad en su propia 41, el head coach de los Chiefs, Andy Reid, decidió arriesgarse, y Rashee Rice dejó caer un pase fácil que le habría dado a Kansas City un primer down y mantenido vivas sus esperanzas de remontada.

Los Texans añadieron un gol de campo en los minutos finales, dándoles una victoria de 20-10 en el Arrowhead Stadium.

"Tuvimos oportunidades", dijo Mahomes, "y no las ejecutamos".

No ayudó que los Chiefs estuvieran con su cuarto tackle en la línea con Josh Simmons en la reserva de lesionados, Jawaan Taylor inactivo y Wanya Morris lesionándose la rodilla.