Se ensaña el Thunder con Cavaliers 136-104

CLEVELAND.- Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos, Chet Holmgren añadió 28 y el Thunder de Oklahoma City vapuleó el lunes 136-104 a los Cavaliers de Cleveland.

Fue la trigésima vez en 42 partidos que Gilgeous-Alexander anota al menos 30 puntos. El actual MVP de la NBA es el segundo en la liga en anotación, con un promedio de 31,8 puntos.

El Thunder, dueño del mejor récord de la NBA con 36-8— igualó su máximo de la temporada con 23 triples y acertó el 48.9% desde más allá del arco. Luguentz Dort encestó cinco triples y terminó con 18 puntos.

Fue la peor derrota de Cleveland en un partido de temporada regular en casi dos temporadas desde que Kenny Atkinson se convirtió en entrenador. La última vez que perdió por al menos 30 puntos fue una derrota de 37 puntos en Miami el 24 de marzo de 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Donovan Mitchell lideró a los Cavaliers con 19 puntos, mientras que Jaylon Tyson registró 16 puntos y 10 rebotes.

Jarrett Allen anotó 16 puntos en su partido número 600 en la NBA.