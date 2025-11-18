logo pulso
Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Se filtran imágenes actualizadas del avance del Estadio Banorte

La renovación incluye mejoras en accesos, iluminación y zonas VIP

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 03:00 p.m.
A
Se filtran imágenes actualizadas del avance del Estadio Banorte

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- A poco más de medio año para que el Estadio Banorte reciba un Mundial por tercera vez en su historia, parece que las personas encargadas de su remodelación trabajan a marchas forzadas para que el recinto esté listo para antes del torneo internacional.

Esto amén de que la Selección Mexicana jugará partidos de preparación a partir de marzo. Recientemente, se filtraron en redes sociales fotos actuales de cómo va el avance del Coloso de Santa Úrsula.

¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?

A través de X, comenzaron a tomar fuerza fotos que muestran uno de los cambios más notables hasta el día de hoy en el Estadio Banorte: la instalación de nuevas butacas en la zona alta del inmueble. Las imágenes revelan que los asientos presentan una combinación de colores gris y blanco.

Según los informes, estas butacas son fijas y no plegables, una decisión tomada para agilizar los trabajos en las gradas superiores, que no requirieron modificaciones estructurales profundas. La colocación de estos asientos forma parte del plan de modernización que busca cumplir con los estándares de la FIFA rumbo al Mundial 2026.

La remodelación del que será el Estadio Ciudad de México durante el torneo va a un 70%, y se espera que se encuentre listo para marzo del próximo año.

Además de las nuevas gradas, el proyecto incluye mejoras en accesos, iluminación, zonas VIP y palcos, así como la renovación total de la imagen del estadio, que ahora adopta una paleta cromática más neutra y corporativa.

La renovación incluye mejoras en accesos, iluminación y zonas VIP

