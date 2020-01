Se frena el debut de Roberto Osuna en la Liga del Pacífico

La posibilidades de que los aficionados de Charros de Jalisco y de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), disfrutaran de las actuaciones del ligamayorista Roberto Osuna se terminaron esta tarde cuando el cerrador dio a conocer que no recibió el permiso de los Astros de Houston para lanzar este invierno.

"Las intenciones mías de querer jugar ahí están y mi cariño para Charros y toda la fanaticada de la Liga del Pacífico, la verdad es que me han llegado muchos mensajes diciéndome que sería un honor verme lanzar, para mí también sería un honor lanzar enfrente de ustedes, créame que lo anhelo mucho, pero los Astros tienen ese poder sobre mí y yo lo respeto", declaró Osuna en un video que subió a su cuenta de Twitter el narrador Juan Ángel Ávila.

Antes del 1 de enero, los Charros de Jalisco decidieron activar a Osuna contemplando la posibilidad de recibir el permiso de Houston. Ante la negativa de la organización de MLB, el conjunto campeón de la LMP tendrá un hombre menos en su roster.

"Le agradezco a los Charros que año con año me toman en cuenta. Estaba muy emocionado de jugar con los Charros y hacer mi debut en Los Mochis que es la ciudad donde yo nací y vivo", externó el mejor cerrador de la Liga Americana en la campaña 2019.

El conjunto tapatío se encuentra disputando serie de postemporada frente a los Cañeros. Osuna es elegible este receso de campaña al arbitraje salarial, otro de los motivos que frenaron la incorporación del sinaloense al béisbol mexicano. El lanzador podría obtener un contrato anual de 10 millones de dólares.