Se impone Portugal con facilidad a EU

ATLANTA.- Francisco Trincão anotó a los 37 minutos, João Félix añadió un gol a los 59 y Portugal venció el martes 2-0 a Estados Unidos en un encuentro amistoso para propinarles a los coanfitriones del Mundial su octava derrota consecutiva ante rivales europeos.

Christian Pulisic, la máxima figura de la selección estadounidense, fue movido de una banda a la punta del ataque, pero no logró concretar un par de buenas oportunidades de gol.

Pulisic, quien jugó solo la primera mitad, no ha marcado en ocho partidos con la selección nacional desde noviembre de 2024 y tampoco ha anotado en 12 encuentros con el Milan desde el 28 de diciembre.

Mientras se prepara para coorganizar la Copa del Mundo, Estados Unidos ha sido superado 22-6 durante su racha de derrotas contra selecciones de Europa y no ha conseguido victorias ante equipos de ese continente en 10 partidos desde 2021.

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El entrenador argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunciará su lista para la Copa del Mundo el 26 de mayo, y los estadounidenses disputarán sus últimos duelos de preparación ante Senegal cinco días después y contra Alemania el 6 de junio.