Se incorporan Cortés y Gallegos al Atl. de San Luis

El mexicano Javier Cortés y el chileno Felipe Gallegos hablaron de sus objetivos con Atlético de San Luis. El zurdo ex Pumas de la UNAM llega luego de una campaña sin actividad, el sudamericano de tener exitosa temporada con Necaxa.

Cortés es ya conocido por Guillermo Vázquez y tal vez ese sea el motivo de su arribo a San Luis Potosí, en tanto que Gallegos, a quien también dirigió Memo, resaltó con los Hidrorayos en el Apertura 2019 y fue base del conjunto que llegó a semifinales.

Ahora con Atlético Javier desea reivindicarse en el futbol "estoy agradecido por la oportunidad que me están dando y por la confianza de los compañeros que me han arropado, además el proyecto es muy atractivo por lo que lucharé fuerte en esta chance ya que vengo de no jugar".

Felipe, por su parte dijo, "la idea es aportar, de marcar época, ser líder y ayudar al equipo a pelear los puestos de liguilla, al Profe Vázquez lo conozco y fue base en poder decirme por venir a San Luis".