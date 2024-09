Se lleva Berrade 19va etapa de la Vuelta

VITORIA-GASTEIZ, España.- Urko Berrade se impuso en una fuga cerca del final para llevarse el jueves la victoria en la 19na etapa de la Vuelta a España, en la que el Ben O’Connor mantuvo su ventaja de cinco segundos sobre el tres veces campeón Primoz Roglic en la clasificación general.

Fue la tercera victoria de etapa en esta ronda española para el equipo Kern Pharma, cuyo fundador — Manolo Azcona — falleció la semana pasada. Pablo Castrillo, otro corredor español, ganó un par de etapas tras el deceso de Azcona.

Los españoles suman cuatro triunfos en esta Vuelta, su mejor cuenta desde 2019.

“Sin duda es un sueño”, dijo Berrade. “La etapa más cerca de casa, con toda mi familia viéndome, amigos, en las últimas etapas de la Vuelta.

“Ya cuando quedan tan pocas oportunidades parecía complicado conseguir una etapa. He estado cerca en otras, pero es increíble”, añadió. “No me he visto ganador hasta pasar la meta. Sin duda viene de un gran trabajo previo que hemos hecho. Desde el principio de temporada teníamos la Vuelta en mente... Hemos hecho una preparación impresionante, y esto no es fruto de la casualidad”. Berrade atacó cuando faltaban cinco kilómetros (3,1 millas) por completar en el tramo de media montaña de 179,5 kilómetros (111 millas) por el País Vasco.

O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) y Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) llegaron juntos otra vez, con lo que la brecha entre los dos sigue siendo de cinco segundos con miras a las etapas decisivas y el final en Madrid el domingo.