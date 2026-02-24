logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Se perderá Nurkic resto de la temporada con el Jazz

Por AP

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Se perderá Nurkic resto de la temporada con el Jazz

DETROIT.- El pívot del Jazz de Utah, Jusuf Nurkic, se someterá a una cirugía de nariz esta semana y se perderá lo que resta de la temporada.

El entrenador de Jazz, Will Hardy, comentó antes del partido del lunes contra Houston que Nurkic ha necesitado el procedimiento desde hace tiempo.

"Ha tenido un gravemente tabique desviado en la nariz. Le han golpeado en la cara cuatro o cinco veces este año", explicó Hardy. "Su enfermedad reciente ha acelerado esto. Es algo que necesitaba hacerse desde hace tiempo, así que se lo van a arreglar".

Nurkic, de 31 años, promedió 10,9 puntos y 10,4 rebotes en 41 partidos en su primera temporada con el Jazz. Está previsto que se convierta en agente libre después de la campaña.

"Nurk ha sido una parte importante de lo que hemos hecho este año y ayuda a nuestro equipo de muchas maneras", añadió Hardy.

