Se perdería una generación de futbolistas: Jaime Lozano

Con la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una generación de futbolistas mexicanos podría quedar truncada en su participación por la culpa del coronavirus.

A falta de saber si habrá nuevas reglas para el torneo de futbol olímpico que ahora se celebrará en el 2021, de la lista de 20 jugadores que dio Jaime Lozano, técnico de la Selección Nacional Sub 23, para jugar el preolímpico que se llevaría a cabo en Guadalajara, por lo menos 11 ya no darán la edad para el próximo año.

El reglamento del torneo habla de que sólo podrán participar jugadores que hayan nacido hasta enero de 1997, los que nacieron del 96 para atrás, ya no tendrán cabida en el equipo.

Suponiendo que todo se recorrerá por un año, podríamos especular que ahora sólo podrán jugar el preolímpico los que hayan nacido hasta enero de 1998.

AUN CON OPORTUNIDAD

Así, los futbolistas que podrían seguir en el equipo mexicano para esas fechas, serían:

Defensas: Gerardo Arteaga, defensa de Santos Laguna, nacido en 1998. Johan Vázquez, defensa de Pumas, de 1998. Gilberto Sepúlveda, defensa de Guadalajara, de 1999.

Volantes: Joaquín Esquivel, contención de FC Juárez, de enero de 1998. Fernando Beltrán, de las Chivas, de mayo de 1998. Jesús Angulo, del Guadalajara, de enero de 1998. Roberto Alvarado, ofensivo de Cruz Azul, de 1998.

Delanteros: José Juan Macías, atacante de Chivas de septiembre de 1999. Marcel Ruiz, delantero de Gallos Blancos, de del 2000.

LOS QUE QUEDARÍAN FUERA

Los jugadores que lamentablemente quedarían fuera del equipo preolímpico, por cuestión de edad, serían: Los porteros: Sebastián Jurado de Cruz Azul; Luis Malagón de Morelia y José Hernández de Atlas. Los defensas: Jorge Sánchez de América. Alan Mozo de Pumas, César Montes de Monterrey. Los volantes: Sebastián Córdova del América. Erick Aguirre de Pachuca. Los delanteros: José de Jesús Godínez, Alexis Vega y Uriel Antuna de Chivas.