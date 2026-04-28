Se pierde el Mundial Xavi Simons

El mediocampista neerlandés Xavi Simons se perderá el Mundial, así como los últimos partidos de la temporada de un Tottenham amenazado por el descenso en la Liga Premier tras confirmarse que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En una emotiva publicación en Instagram, Simons manifestó que está "destrozado" y que "nada de esto tiene sentido".

Uno de los mejores jugadores neerlandeses en la Eurocopa 2024, imons gritó de dolor y se sujetó la rodilla tras una entrada del defensor Hugo Bueno Wolverhampton en la segunda mitad de la victoria 1-0 de Tottenham el sábado, resultado que reavivó las esperanzas del equipo de mantenerse en la máxima categoría. Fue retirado en camilla.

Tottenham confirmó el lunes que Simons se rompió el ligamento cruzado anterior y que se someterá a una cirugía "en las próximas semanas".

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"Todos en el Tottenham Hotspur le enviamos a Xavi nuestro cariño y apoyo; estaremos con él en cada paso del camino", indicó el club.

En su publicación de Instagram, Simons escribió: "Mi temporada ha terminado de forma abrupta y estoy tratando de asimilarlo".

"Lo único que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado la posibilidad de hacerlo... junto con el Mundial", escribió el jugador de 23 años. "Representar a mi país este verano... se ha ido".

"Me llevará tiempo encontrar paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta batalla", añadió.

Tottenham se mantuvo en la zona de descenso, en el antepenúltimo lugar y a dos puntos de la salvación, pese a su primera victoria liguera en 2026. Los Spurs corren un gran riesgo de perder su estatus en la máxima categoría por primera vez desde finales de la década de 1970. A Tottenham le quedan cuatro partidos esta temporada.

Simons, que llegó procedente de Leipzig por 60 millones de euros (70 millones de dólares) en el receso de temporada, no ha sido un titular habitual con los Spurs, pero fue fijo en el once en partidos recientes.