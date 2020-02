Sé que no he cumplido en Chivas: Peláez

Ricardo Peláez salió a "dar la cara" tras la goleada que recibió el Guadalajara por los Tigres.

"Todos somos responsables. Lógicamente, los jugadores están dolidos, y eso me deja tranquilo, porque hay consciencia", dijo el director deportivo rojiblanco.

Las Chivas recibieron tres goles de los felinos y no dieron respuesta. Fue la primera derrota del Rebaño en el Clausura 2020, pero ya son cuatro partidos sin ganar y la presión se incrementó, tanto para Peláez como Luis Fernando Tena, entrenador del Guadalajara.

"Hay un respaldo al técnico y al director deportivo por parte del presidente [Amaury Vergara]", atajó el exdelantero. "Hay que trabajar mucho y dar la cara en estos momentos, cuando las cosas no funcionan".

A pesar de un mes sin ganar, Peláez es "optimista de que vamos a levantar". Además, vio la eliminación de la Copa MX como algo positivo: "Tendremos tiempo, semanas largas, porque ya no estamos en Copa".

Sobre la preocupación por mantener su puesto o el de Tena, el director deportivo explicó que "en el futbol, todos estamos con las maletas hechas, como se dice. Los jugadores defienden al técnico y al proyecto en la cancha, cuando ya no veo eso me preocuparé".

Peláez opinó que este mal paso se debe a un tema de "funcionamiento y de adaptación", por la cantidad de refuerzos que llegaron en un mercado corto como el invernal.

Las Chivas reciben la próxima semana al Cruz Azul, exequipo de Ricardo.

Goleada de Tigres a Chivas preocupa a Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena reconoció la preocupación por las Chivas, que fueron goleadas por los Tigres y suman cuatro partidos sin ganar. "El Flaco" reconoció su molestia por el mal presente del Guadalajara y asumió que los felinos fueron superiores a sus pupilos en el estadio Universitario.

Para el timonel rojiblanco, este arranque del Clausura 2020 no era el presupuestado.