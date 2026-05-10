Se realizó con éxito IntensiTeens 2026

Con la participación de aproximadamente 600 atletas de distintas categorías, se llevó a cabo con gran éxito una nueva edición del IntensiTeens 2026, considerado uno de los eventos de porra y baile más importantes de la región.

El Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango fue el escenario donde se desarrollaron cerca de ocho horas continuas de competencia, reuniendo a equipos, entrenadores, familiares y aficionados en una intensa jornada deportiva y artística que destacó por su gran ambiente y alto nivel competitivo.

Durante el certamen se presentaron un total de 44 rutinas, llenando de adrenalina y emoción cada una de las categorías participantes, en una edición que superó las expectativas tanto en organización como en asistencia.

En cuanto a los resultados, en la categoría Preescolar Nivel 1 el campeonato fue para Montreal White, seguido de Joannes Paulus II en segundo lugar y Hispano Inglés en la tercera posición. Dentro de Primaria Menor Nivel 1, Montreal Black Queens se quedó con el primer sitio, mientras que Joannes Paulus II fue segundo y Dockys Valsac ocupó la tercera plaza.

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En Primaria Mayor Nivel 1, Joannes Paulus II conquistó el campeonato y Montreal Red Kings finalizó en el segundo puesto. Por su parte, en Primaria General Nivel 1 Prep, el equipo Juan Ruiz de Alarcón obtuvo el primer lugar y Hispano Inglés terminó como subcampeón.

La categoría Primaria Mayor Nivel 2 fue dominada por Montreal Silver, que logró el título absoluto. En Pewee Nivel 1, Rock Warriors se proclamó campeón, seguido de Galaxy Cheer y Sparks. En Porra Mixto Nivel 1, el triunfo fue para Liebres CB01. La categoría Prepa Femenil Nivel 1 tuvo como ganador al equipo Potosino, mientras que Liebres CB01 y Fuerza Búhos completaron el podio.

Dentro de Junior Nivel 2, Sparks se llevó el campeonato, mientras que Fuerza Búhos dominó la categoría Prepa Femenil Nivel 2.1. En Pewee Nivel 2, Power Storm logró el título, y en Porra Mixto Nivel 2 el primer lugar fue para Halcones CB26, seguido de Liebres CB01 y Poder Águilas CB19.

La categoría Gran Spirit Femenil Nivel 1 fue conquistada por Flamingos Pinky Wishes, dejando a Lady Beavers en el segundo puesto. En Gran Spirit Femenil Nivel 3, el campeonato quedó en manos de Power Storm. Galaxy Cheer obtuvo el primer lugar en Gran Spirit Mixto Nivel 2, seguido de Flamingos Purple. Finalmente, en la categoría Mixto Nivel 3, Liebres CB01 cerró la jornada quedándose con el campeonato absoluto.

Además del nivel competitivo mostrado en cada rutina, el evento también otorgó pases internacionales a competencias en Colombia y Costa Rica, gracias a la colaboración entre IntensiTeens y Cheer México, consolidando así el crecimiento y proyección internacional de este importante certamen.