Se responsabiliza “Tuca” de fracaso de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul el sábado pasado cayó en los últimos minutos (1-0) ante Chivas, esta situación prácticamente los deja fuera de pelear un lugar en el “Play In” de la Liga MX.

La Máquina de momento se ubica en la posición 16 con 17 puntos en 16 juegos disputados, necesita varias combinaciones de resultados para entrar a la siguiente ronda, cosa que parece imposible. Ante esta mala situación el primero que acepta su culpa en el fracaso de Cruz Azul es Ricardo “Tuca” Ferretti, quien dirigió el equipo a inicios del Apertura 2023, pero los resultados negativos lo dejaron fuera del club.

“Asumo mi responsabilidad porque fue un grupo que yo organicé”, dijo Ferretti durante el programa Futbol Picante. El “Tuca” analizó la cuestión de los Cementeros y recordó que él tomo ciertas decisiones antes de su salida.

“Tengo responsabilidad en traer a Salcedo, Dueñas y Ditta”, agregó el ahora analista de ESPN.

Ferretti reveló que él intentó sumar a Ángel Sepúlveda, aunque en su momento la directiva le negó el fichaje y ahora es el goleador del equipo.

“Yo pedí a Sepúlveda, pero me dijeron que no lo soltaban en Querétaro. Desde la llegada de Ángel Sepúlveda, tú ves la producción de puntos cómo aumentó y es lo que me faltó en la etapa”, sentenció el “Tuca”.