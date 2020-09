Se trabajará día a día para mejorar en cada partido: Mario Álvarez

Con la misión de buscar apoyar al equipo en todo lo que se pueda, el ex jugador y ahora director deportivo del Atlético de San Luis, Mario Álvarez Abrante, dio sus primeras impresiones con los representantes de los medios de comunicación vía digital.

De primera instancia, el ahora ex jugador de los colchoneros potosinos, dio a conocer que de inicio llega al equipo para darle ánimo, para platicar con jugadores y cuerpo técnico y para estar en contacto continuo y que por el momento está familiarizándose con el puesto.

En cuanto a la actual situación en la que se encuentra el equipo que se ubica en los tres últimos lugares de la clasificación general, el flamante director deportivo comentó "sabíamos que el partido contra Necaxa era muy importante para nosotros, que teníamos que ganar, afortunadamente se pudo obtener el resultado, pero debemos de seguir trabajando día a día, para tratar de mejorar en cada partido y buscar alcanzar los objetivos fijados al inicio del torneo".

Y agregó, "hay que tomar en cuenta que cuando empezó este proyecto, tampoco empezamos bien, pero vamos poco a poco, todo lleva su tiempo, hay jugadores nuevos, por lo que el equipo se está conociendo, por lo que sentimos que todo va a salir bien al final del torneo".

De su nuevo puesto, el ahora ex capitán del equipo colchonero potosino mencionó "Por el omento, voy poco a poco, en un puesto nuevo, un puesto muy diferente a lo que venía yo desarrollando en el terreno de juego, no me siento un líder, yo lo que vengo es apoyar al club, a transcender y hacer grandes cosas para el club".