Sebastián Brenes logra séptimo sitio

La edición 39 del Tour of the Gila entró en su fase decisiva con la disputa de la penúltima etapa, donde el equipo Canel´s-Java firmó una jornada positiva que le permite mantener aspiraciones de escalar posiciones en la clasificación general.

Tras tres etapas desarrolladas en carreteras abiertas y de poco tránsito, la competencia se trasladó al corazón de Silver City, donde el ambiente cambió radicalmente con la presencia de aficionados que acompañaron el desarrollo del "Downtown Silver City Criterium", una de las pruebas más vistosas del certamen.

La cuarta etapa consistió en un circuito urbano de 69.5 kilómetros, dividido en 40 vueltas por las principales calles de la ciudad, con salida y meta en Bullard Street y 6th Street. Durante el recorrido se disputaron tres sprints intermedios a 30, 20 y 10 vueltas del final.

A pesar de no contar con un especialista en este tipo de pruebas, los corredores de Canel´s-Java mantuvieron una estrategia sólida, rodando en bloque y protegiéndose dentro del pelotón principal para evitar pérdidas de tiempo.

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El mejor resultado del equipo fue para Sebastián Brenes, quien finalizó en la séptima posición, sumando además cuatro puntos en los sprints intermedios. Más atrás arribaron José Muñiz en el puesto 41 y Kevin Jiménez en el 83, ambos con el mismo tiempo del grupo principal. Completaron la actuación Owen Wright en la posición 93 y Efrén Santos en el lugar 107.

Al término de la etapa, Brenes destacó el esfuerzo colectivo del equipo: "Fue un día especial para nosotros. El equipo trabajó fuerte desde el inicio, manteniéndonos unidos para permanecer en el grupo principal. Logramos un buen resultado que nos permite seguir adelante y pensar en definir todo en la última etapa, donde creemos que podemos desenvolvernos mejor. Lamentablemente no contamos con nuestro especialista en critérium, pero dimos todo para ser protagonistas", señaló.

En la clasificación general, tras cuatro etapas disputadas, José Muñiz se ubica en la posición 35 a 5:57 minutos del líder. Le siguen Sebastián Brenes en el lugar 52, Kevin Jiménez en el 56, Owen Wright en el 78 y Efrén Santos en el 88. Por equipos, Canel´s-Java ocupa la décima posición, a 12:44 minutos del liderato.