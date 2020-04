Sebastián Domínguez rompe en llanto al recordar a Salvador Cabañas

El exjugador argentino, Sebastián Domínguez, quiebra en llanto cuando recuerda a Salvador Cabañas, luego de 10 años del atentado que sufrió el paraguayo, en un bar al sur de la Ciudad de México.

Aunque Seba asegura no ser gran amigo de Cabañas, el haber compartido vestidor y algunas reuniones lo ligan a él con cierto sentimiento. Sin embargo, no puede evitar el llanto al relatar su encuentro después de que ´Chava´ sobrevivió a un balazo en la cabeza.

"Cuando lo fuimos a ver, vi que tenía cierta lentitud para algunas cosas. Hasta un momento me dice del Poncho cómo está y la nena, pero le dije que no tiene, sino que Rodrigo y más rato la misma pregunta del Poncho y la nena... Fue bravo, difícil, increíble... No quería hablar de él porque me pasa esto, no soy amigo pero no lo puedo ver así, esa cosas nos puede pasar a cualquiera si estamos en el momento equivocado", expresó Domínguez en una entrevista.

Respecto a cómo se enteró de la agresión contra el exgoleador de las Águilas, el ex defensa comentó "que habíamos entrado al vestuario, escuchamos que ´el jugador del América, el número 9, recibió un balazo en la cabeza´, nos miramos, pero nos decían el nombre. Le llamamos a Salvador y nos atiende su mujer al teléfono".

Sebastián Enrique jugó sólo un año con la casaca azulcrema, en el 2018, procedente de Estudiantes de la Plata. Incluso, él y su agente desdeñaron la posibilidad de ir a River Plata para jugar en México. En el 2009 regresó a su país, con el Vélez Sarsfield, donde se retiró en el 2014.

Al Seba Domínguez no lo puedo putear porque en primera prefirió al América sobre River Plate, además de que se la partió en la Libertadores del 2008 y luego esto... pic.twitter.com/dKj8zLPuzC — Espitia (@JessEspitia7) April 9, 2020