Sec. Técnica 86 es campeona estatal

La Escuela Secundaria Técnica 86, ubicada en Villa de Pozos, se proclamó campeona de los Juegos Escolares Estatales en futbol femenil tras una destacada actuación en la que se mantuvo invicta, logrando así su clasificación para representar a San Luis Potosí en la etapa nacional que se llevará a cabo en Guadalajara.

El conjunto potosino firmó un torneo perfecto al imponerse en sus cinco compromisos, superando a rivales de alto nivel de la capital como la Secundaria José Ciriaco Cruz, la Secundaria de Salinas, Leyes de Reforma y la Secundaria Manuel Camacho de Ciudad del Maíz. En la ronda de semifinales vencieron a la Secundaria Ponciano Arriaga de Matehuala, mientras que en la gran final se impusieron a la Secundaria General Jaime Torres Bodet para asegurar el título estatal.

El equipo está conformado por Lesly Janet Gómez Alonso, Evelyn Yocelyn Morquecho García, Valeria Montserrat Azanza Gutiérrez, Sofía Márquez Delgado, Alexa Jacqueline Limón López, Victoria Estefanía Burgos Rodríguez, Tenia Guadalupe Sánchez García, Vania Guadalupe Sánchez García, Adriana Jamileth García Meléndez y Montserrath Guadalupe Pérez Castillo.

Bajo la dirección técnica de David Jesús Bustamante Martínez, el conjunto logró consolidar un estilo de juego efectivo que le permitió dominar la competencia. Asimismo, se destacó el respaldo de la directora del plantel, Alma Rosa Martínez Tamayo, así como el apoyo constante de la sociedad de padres de familia.

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Con este resultado, la Secundaria Técnica 86 no solo reafirma su calidad deportiva a nivel estatal, sino que ahora se prepara para encarar el reto nacional, donde buscará poner en alto el nombre de San Luis Potosí.