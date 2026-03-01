Selecc. de raquetbol inicia práctica rumbo a la Olimpiada Nal.

Este día se llevó a cabo el primer entrenamiento formal convocado por la Asociación Potosina de Raquetbol, con la participación de los 16 atletas que integran la Selección Estatal que representará a San Luis Potosí en la Olimpiada Nacional 2026, evento en el que la entidad será sede en esta disciplina del 3 al 9 de mayo.

La sesión tuvo lugar en las instalaciones del CDTAR, donde inicialmente se realizó un trabajo de acondicionamiento físico impartido por Ildelfonso Mendoza Segovia "Pichus", enfocado en fortalecer la preparación integral de los seleccionados.

Posteriormente, la actividad se trasladó a las cuatro canchas del complejo, donde se desarrollaron entrenamientos técnicos y partidos de práctica, supervisados por el equipo de entrenadores conformado por Fabián Parrilla Araujo, Jorge Tovar Rodríguez, Pedro Lara Rubio y Rubén Martínez Córdoba.

Por parte de la Asociación estuvieron presentes Ruth Angélica Martínez López, presidenta; Alma Rosa Nava Pro, secretaria; y Jorge Aquileo Vidales Elías, del área jurídica, quienes respaldaron el inicio formal del proceso rumbo a la justa nacional.

Con aproximadamente 60 días de preparación por delante, el objetivo es que los raquetbolistas lleguen en óptimas condiciones físicas y competitivas para buscar los primeros lugares en la etapa nacional.

Integrantes de la Selección Estatal; 12 y Menores Femenil: Lía Monserrat González y Frida Sofía Laureano. 12 y Menores Varonil: Christopher Aradillas y José Carlos Pérez. 14 y Menores Femenil: Andrea Martínez y Regina Saldívar. 14 y Menores Varonil: Inti Hernández y Ricardo Giovanni López. 16 y Menores Femenil: Danna Paola Hernández y María Emilia Malo. 16 y Menores Varonil: Santiago Castillo y Brian Axel Sánchez. 21 y Menores Femenil: Ximena Bustamante y Carolina Bonifacio. 21 y Menores Varonil: Nicolás Galindo y José Luis de Alba.