logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Selecc. de raquetbol inicia práctica rumbo a la Olimpiada Nal.

La sesión tuvo lugar en el complejo del Centro de Alto Rendimiento

Por Romario Ventura

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Selecc. de raquetbol inicia práctica rumbo a la Olimpiada Nal.

Este día se llevó a cabo el primer entrenamiento formal convocado por la Asociación Potosina de Raquetbol, con la participación de los 16 atletas que integran la Selección Estatal que representará a San Luis Potosí en la Olimpiada Nacional 2026, evento en el que la entidad será sede en esta disciplina del 3 al 9 de mayo.

La sesión tuvo lugar en las instalaciones del CDTAR, donde inicialmente se realizó un trabajo de acondicionamiento físico impartido por Ildelfonso Mendoza Segovia "Pichus", enfocado en fortalecer la preparación integral de los seleccionados.

Posteriormente, la actividad se trasladó a las cuatro canchas del complejo, donde se desarrollaron entrenamientos técnicos y partidos de práctica, supervisados por el equipo de entrenadores conformado por Fabián Parrilla Araujo, Jorge Tovar Rodríguez, Pedro Lara Rubio y Rubén Martínez Córdoba.

Por parte de la Asociación estuvieron presentes Ruth Angélica Martínez López, presidenta; Alma Rosa Nava Pro, secretaria; y Jorge Aquileo Vidales Elías, del área jurídica, quienes respaldaron el inicio formal del proceso rumbo a la justa nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con aproximadamente 60 días de preparación por delante, el objetivo es que los raquetbolistas lleguen en óptimas condiciones físicas y competitivas para buscar los primeros lugares en la etapa nacional.

Integrantes de la Selección Estatal; 12 y Menores Femenil: Lía Monserrat González y Frida Sofía Laureano. 12 y Menores Varonil: Christopher Aradillas y José Carlos Pérez. 14 y Menores Femenil: Andrea Martínez y Regina Saldívar. 14 y Menores Varonil: Inti Hernández y Ricardo Giovanni López. 16 y Menores Femenil: Danna Paola Hernández y María Emilia Malo. 16 y Menores Varonil: Santiago Castillo y Brian Axel Sánchez. 21 y Menores Femenil: Ximena Bustamante y Carolina Bonifacio. 21 y Menores Varonil: Nicolás Galindo y José Luis de Alba.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano
    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

    SLP

    El Universal

    Atlético de San Luis mostró mejoría en el segundo tiempo pero no pudo evitar la derrota.

    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller
    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller

    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller

    SLP

    AP

    Trail Blazers sin Deni Avdija fallan 10 triples en primer cuarto y pierden ante Charlotte.

    Chivas hace agua en Toluca
    Chivas hace agua en Toluca

    Chivas hace agua en Toluca

    SLP

    EFE

    Liga su segunda derrota consecutiva

    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona
    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona

    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona

    SLP

    AP

    Lukaku anotó en el sexto minuto de descuento para poner fin a la racha sin victorias del Napoli.