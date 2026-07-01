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Selección de Raquetbol concluye concentración

Por Romario Ventura

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Selección de Raquetbol concluye concentración
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      Luego de varios días de intensa actividad, la Selección Mayor de Raquetbol de México concluyó su concentración en las instalaciones del Club Deportivo Potosino, donde realizó un importante campamento de preparación por invitación de la Federación Mexicana de Raquetbol, compartiendo entrenamientos con jugadores de la República Dominicana.

      Durante su estancia, los seleccionados nacionales aprovecharon las canchas del Club Deportivo Potosino para llevar a cabo sesiones de alto rendimiento, enfocadas en fortalecer su nivel competitivo y afinar detalles técnicos de cara a sus próximos compromisos internacionales.

      Además del trabajo en la cancha, la concentración incluyó diversas actividades de convivencia entre los integrantes de ambas delegaciones, promoviendo el intercambio de experiencias, el fortalecimiento del compañerismo y los lazos deportivos entre México y República Dominicana.

      La organización del evento estuvo a cargo de la Comisión de Raquetbol del Club Depor-

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      tivo Potosino, encabezada por Adda María, cuyo trabajo fue reconocido por hacer posible el desarrollo de esta importante concentración.

      Con este tipo de eventos, el Club Deportivo Potosino reafirma su impulso al deporte de alto rendimiento, consolidándose como una sede capaz de recibir a selecciones nacionales e internacionales y contribuir al crecimiento del raquetbol mexicano mediante instalaciones de calidad y espacios adecuados para la preparación de atletas de élite.

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