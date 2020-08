Selección Mexicana le cumplirá a SUM con juegos fuera de Fecha FIFA

El compromiso con Soccer United Marketing será cumplido por la Federación Mexicana de Futbol, pero ya no en Fecha FIFA, y no con los jugadores que militan en clubes europeos o del extranjero. Para seguir vinculados a SUM, los juegos que se presentarán serán fueras de Fecha FIFA, y con jugadores que militen únicamente en la Liga MX. "La realidad es que se nos ha apretado mucho el calendario con las eliminatorias, con la Liga de Campeones de la Concacaf, pero también vamos a cumplir con esos compromisos que tenemos", explicó Gerardo Torrado, director deportivo de la FMF. Así que se está planeando realizar algunos juegos, fuera de Fecha FIFA, "con jugadores de nuestra Liga, que también le van a servir de mucho a nuestro técnico Gerardo Martino".

Lo que le viene a la Selección, y por el momento es prioridad, es "el Final Four y las eliminatorias mundialistas. En la medida de que el calendario lo permita y también las otras confederaciones buscaremos competir con rivales exigentes... A veces no depende al 100 por ciento de nosotros, pero cuando dependa como en este juego que conseguimos ante Holanda (en Amsterdam) lo aprovecharemos. Estamos tratando de conseguir otro juego en esa gira de octubre, estamos cerca de conseguirlo. Ahora lo que tenemos es el partido contra Costa Rica el 30 (de septiembre) en el Azteca y después el viaje a Holanda". En noviembre, "buscaremos dos muy buenos partidos, que fortalezcan el proyecto".