Senador de EU tunde a las Grandes Ligas por Juego de Estrellas

El senador Marco Rubio escribió una carta al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, preguntándole si planeaba mantener su membresía en el Augusta National luego de su decisión de mudar el Juego de Estrellas de este año al estado de Georgia. "Le escribo para preguntarle si tiene la intención de mantener su membresía en el Club de Golf de Augusta National. Como bien saben, el club es exclusivo solo para miembros que están ubicados en el estado de Georgia", escribió Rubio en la carta.

El viernes pasado, Manfred dijo que reubicar el Juego de Estrellas y el Draft de la MLB era "la mejor manera de demostrar nuestros valores como deporte". Dijo que las Grandes Ligas "apoya fundamentalmente los derechos de voto de todos los estadounidenses y se opone a las restricciones a las urnas", sin mencionar específicamente la nueva ley electoral de Georgia. "No me hago ilusiones de que tenga la intención de renunciar como miembro del Augusta National Golf Club", escribió el republicano en su carta.

"Hacerlo requeriría un sacrificio personal, en contraposición a la señal de la virtud corporativa que despertó el hecho de trasladar el All Star Game de Atlanta". Los representantes de las Grandes Ligas no hicieron comentarios.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó que no haría el primer lanzamiento para los Rangers de Texas en su primer partido en casa el lunes por la tarde, y agregó que el estado no buscará albergar el Juego de Estrellas ni ningún otro evento especial de la MLB.