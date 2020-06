Señalan a equipos de MLB de explotar a menores en AL

El exjugador de Ligas Menores y scout en República Dominicana, Rudy Santin, dijo ante el FBI y la prensa estadounidense cómo algunas organizaciones de Grandes Ligas explotan a niños de hasta 12 años, dándoles dinero a sus familias a cambio de que los infantes se comprometan verbalmente a firmar un contrato con estos equipos cuando cumplan 16 años, edad en la que ya es legal fichar con estas organizaciones.

Santin contó al portal "USA Today" que tuvo conversaciones con el FBI sobre cómo representantes de algunas organizaciones de Las Mayores, como la de los Padres de San Diego, accedían a dar dinero a la familias de niños de 12, 13, 14 y 15 años, como parte de un acuerdo verbal en el que las familias aceptaban el dinero a cambio de que los infantes se comprometiera a firmar con ese equipo cuando cumplieran 16 años, lo cual es ilegal ante las propias reglas de la MLB.

"El dinero entregado era una especie de préstamo", explica Santin. Cuando los niños firmarán con los equipos, estos pagarían lo prestado. Sin embargo, el problema era que para muchos de ellos no los firmaban los equipos y las familias quedaban con deudas.

En el reportaje se señala Chris Kemp, director de exploración internacional de los Padres, de romper un acuerdo verbal ilegal con dos adolescentes de 15 años, los cuales tenían programado firmar con esta organización el 2 de julio.

"Tengo a dos niños pequeños llorando y pensando que el cielo se está cayendo sobre ellos", le reclamó Santin en ese momento a Kemp, según el "USA Today". "Le pregunté a (Kemp): '¿Sabes lo que has hecho?' Estos niños ya tienen un (número) en la espalda".

Según Santin, quien recientemente falleció por un ataque cardíaco pero que dejó su testimonio al FBI y al portal antes citado, otras organizaciones de las Grandes Ligas están involucradas en este escándalo, al igual que scouts en Latinoamérica.

El FBI fue contactado por la prensa estadounidense, pero no negó ni comentó detalles sobre si habría una investigación contra los equipos de la MLB.