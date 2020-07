Señalan abuso sexual a niños atletas japoneses

Un informe de Derechos Humanos relata como una serie de niños atletas japoneses sufrieron abusos sexuales, físicos y psicológicos que provocaron algunos suicidios en ese país. El informe se publica en la semana que debió de inaugurarse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a un año previo a su arranque.

El documento, llamado "Fui golpeado tantas veces que no puedo contar: abuso de niños atletas en Japón", relata que se consultaron a más de 800 atletas y exatletas, entre ellos olímpicos y paralímpicos, quienes reconocieron que sufrieron estos abusos.

En Japón, la violencia y el abuso a menudo son parte de la experiencia del niño deportista. Como resultado, el deporte ha sido causa de dolor, miedo y angustia para demasiados niños japoneses", se lee en una parte del informe ventilado por el portal Inside The Games.

El documento resalta que los atletas entrevistados por Human Rights Watch describieron "una cultura de impunidad para los entrenadores abusivos".

En el pasado se habían descubierto casos de abuso en el deporte japonés, incluso en judo en la preparación de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, donde el ex entrenador en jefe del equipo femenino, Ryuji Sonoda, se vio obligado a renunciar después de que 15 atletas alegaran que había cometido violencia y acoso. contra ellos.

"De los entrevistados recientes de niños deportistas que experimentaron abuso, todos menos uno informaron que no había consecuencias conocidas para el entrenador", agrega el informe.