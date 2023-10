Separa Chivas a tres jugadores

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin revelar detalles, el Guadalajara anunció mediante un comunicado que ha separado del plantel a tres futbolistas por indisciplina: Alexis Vega, Cristian “Chicote” Calderón y Raúl Martínez.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual a partir de hoy serán separados del plantel por tiempo indefinido”, informaron las Chivas.

Asimismo, dieron a conocer que los tres elementos rojiblancos trabajarán por diferenciado mientras se mantiene su sanción.

“Los 3 jugadores trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística”, agregaron los rojiblancos en su misiva.

DETALLES DE LA SEPARACIÓN

Poco a poco surgen detalles o se agrandan rumores acerca del motivo de la sanción para Alexis Vega, Cristian “Chicote” Calderón y Raúl Martínez, quienes fueron separados por tiempo indefinido del plantel del Guadalajara.

Se habla que el motivo del castigo es porque los tres futbolistas lograron meter personas ajenas al plantel a la concentración del equipo en Toluca el pasado sábado, un día antes del juego ante los Diablos Rojos, lo que se considera una violación grande a los reglamentos internos de la institución.

La directiva no ha confirmado ni negado este hecho, no ha dado a conocer por menores de por qué se ganaron la sanción. No es la primera vez Alexis Vega y Christian Calderón caen en este tipo de comportamientos, lo que ya les ha acarreado una serie de castigos en el cuadro tapatío y mala fama en el futbol mexicano. El joven Martínez era un futbolista que poco a poco le llenaba el ojo al técnico Veljko Paunovic.

Las Chivas no jugarán a media semana debido a que adelantaron su juego de la Fecha 11 ante el Mazatlán FC, así que tendrán actividad hasta el fin de semana cuando reciban al Atlas en el Clásico Tapatío.