Separan a 2 seleccionados ingleses por meter mujeres a hotel

Dos futbolistas de la selección de Inglaterra fueron expulsados de la concentración por presuntamente meter mujeres al hotel donde se hospedaban los Leones en Islandia.

Se destapó que Phil Foden y Mason Greenwood, de 20 y 18 años, respectivamente, debutaron apenas hace unos días con el combinado británico, habían roto los protocolos y el reglamento.

The Daily Mail reveló la indisciplina de los jugadores del Manchester City y Manchester United.

Gareth Southgate, timonel inglés, comentó al respecto: "Es una situación muy grave y la hemos tratado así. He pasado la mañana lidiando con esto y luego ayudando a los entrenadores a entrenar en preparación para el partido de mañana. Han sido ingenuos y lo hemos manejado adecuadamente. Reconozco su edad, pero por supuesto, el mundo entero está lidiando con esta pandemia y hay una responsabilidad de todas las edades de que hagan su parte. No subestimamos lo importante que es que mantenemos la burbuja como lo hemos hecho".