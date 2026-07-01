Serena cae en la primera ronda

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LONDRES.- Serena Williams mostró el martes mucho de lo que la convirtió en campeona de 23 títulos de Grand Slam en su primer partido profesional de individuales en casi cuatro años.

Pero la tenista estadounidense de 44 años no pudo dominar del todo como solía hacerlo y fue derrotada en la primera ronda de Wimbledon por 6-3, 6-7 (6), 6-3 por una rival de menos de la mitad de su edad: la australiana Maya Joint, que tiene 20 años.

Williams exhibió el mismo potente servicio y los golpes de fondo pesados que la llevaron a conquistar siete títulos de Wimbledon en individuales, pero Joint, número 87 del ranking, pudo manejar el ritmo de la destacada estadounidense y ganar más de los puntos importantes al golpear más allá del alcance de Williams en la Pista Central.

"No sé qué acaba de pasar, para ser honesta", dijo Joint. "No dormí mucho anoche. Estuve despierta hasta como las 2 a.m. solo pensando en ello.

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"Tiene un aura así, es una leyenda y esta cancha tiene tantos nombres enormes que han jugado en ella", añadió Joint. "He estado soñando con este momento desde que era una niña pequeña, así que esto es una locura".

Mientras Williams jugó dos partidos de dobles justo antes de Wimbledon para anunciar su regreso al deporte que una vez dominó, no había disputado un partido de individuales desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Williams tiene un récord de 98 victorias en individuales sobre el césped sagrado del All England Club. En contraste, fue la primera victoria de Joint en Wimbledon en apenas su segunda aparición en el All England Club, después de perder en la primera ronda el año pasado.

Pero Joint ganó un torneo de preparación para Wimbledon el año pasado en la cercana Eastbourne y sabe cómo jugar sobre césped.