"Serena no apareció en la pista", dice Williams, tras perder la final

Serena Williams, que este sábado perdió la final del Abierto de EE.UU ante la joven canadiense Bianca Andreescu, afirmó que podía haber "hecho mucho más" en el encuentro, que perdió por 6-3 y 7-5, y aseguró sentirse "frustrada".



"Sinceramente, creo que Serena no apareció. Tengo que descifrar cómo hacer que aparezca en una final de un Grand Slam", aseveró la estadounidense, que lleva ya cuatro finales intentando conseguir igualar el récord de la extenista australiana Margaret Court, que en toda su carrera se hizo con 24 títulos de máximo nivel.



"Es todo súper frustrante", dijo Williams, que señaló que quizá con el tiempo verá las cosas de manera más positiva, pero ahora mismo "es muy duro".



"Ahora mismo es muy duro pararme a reflexionar y pensar que lo he hecho bien, porque no creo que sea así", admitió la número ocho del mundo.



La estadounidense dijo además que cree que el partido de la final es "el peor" que ha jugado en todo el torneo, mientras que describió el juego de Andreescu como "intenso" y aseguró que "juega bien bajo presión".



Williams se mostró además claramente frustrada por otro fallo en su intento de ganar su Grand Slam número 24: "Estoy tan, tan, tan cerca, pero a la misma vez tan lejos", sentenció.