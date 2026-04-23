Serge Gnabry dice adiós al Mundial

BERLIN.- Serge Gnabry, delantero del Bayern Múnich, anunció en redes sociales que una grave lesión muscu-lar en su pierna derecha le impedirá jugar el Mundial 2026 previsto del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

"Los últimos días han sido difí-ciles. Bayern Múnich todavía tiene mucho en juego esta temporada tras haber conquistado otro título de la Bundesliga este fin de sema-na. En cuanto al sueño mundialis-ta con Alemania, lamentablemen-te se acabó", escribió Gnabry en Instagram.

"Como el resto del país, estaré apoyando a los chicos desde casa. Ahora toca enfocarse en la recuperación y en volver a la pretemporada", añadió el delantero de 30 años, quien sufrió una lesión en el aductor de su pierna derecha.

Gnabry, quien renovó su contrato hasta 2028, se lesionó durante un entrenamiento del Bayern Múnich durante el pasado fin de semana, cuando el equipo bávaro ganó su título número 35 de la Bundesliga, en la que se coronó en 13 de las 14 ediciones más recientes.

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Bayern Múnich había informado justamente el pasado fin de semana que Gnabry estará inactivo "durante un largo período", aunque sin especificar el tipo ni la gravedad de la lesión.

La prensa alemana publicó que Gnabry deberá permanecer inactivo entre 2 y 4 meses, por lo cual también será baja para Bayern Múnich en caso de que llegue a la definición de la Champions League, en cuyas semifinales enfrentará al campeón defensor, París Saint-Germain.