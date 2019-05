Sergio Martínez gana 3ra. fecha de las Mikel´s Trucks

Ante unas tribunas totalmente abarrotadas, el piloto del Anvi – Dynamic Ladecuadros, Sergio Martínez Ordieres #37 logró imponerse en la 3era fecha del calendario demostrando la gran puesta a punto de la camioneta.

Yeyo supo mantenerse entre los punteros para poder apoderarse del primer lugar y aguantar la presión de los rivales para finalmente cruzar la meta y recibir la de cuadros ante el aplauso de la afición tapatía, que disfrutó de esta emocionante carrera.

"Es una sensación indescriptible este triunfo, habíamos trabajado mucho por esto y las cosas no se nos habían dado, ahora afortunadamente todo salió muy bien supimos aguantar la presión. La parada en los pits fue muy buena nos volvió a mandar adelante y desde ahí trabajamos bien la carrera. Me siento muy agradecido con mi familia por el apoyo, con los equipos Anvi y Dynamic por la gran camioneta que me pusieron y esperemos poder seguir por la misma línea de trabajo para recuperar los puntos que hemos dejado ir, esperando que llegue un gran patrocinador para que juntos nos llevemos el campeonato. Nos vemos en la próxima carrera", dijo Sergio-

Este resultado llega en el momento justo para uno de los pilotos con mayor experiencia en la serie y que por diversos factores no había podido completar las actuaciones con podios, demostrando ser uno de los favoritos a ser campeón de la temporada 2019 de la Truck Series de Nascar México.

La siguiente fecha del campeonato de desarrollo se llevará a cabo en las instalaciones del Ovalo Aguascalientes en 3 semanas.