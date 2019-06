Sergio Martínez sube al podio en Mikels Truck´s

Una carrera como sueñan muchos pilotos, fue la que tuvo Sergio Martínez Ordieres, ya que el sábado aun no sabía si correría esta 4ta ronda, pero llego el "milagro" y un patrocinador llamó para que pudiera asistir a esta importante cita.

Fue así como se escribió esta histórica carrera para el joven piloto, partiendo desde la última posición de salida comenzar a hacer una competencia inteligente, en la vuelta 3 ya se encontraba en la posición 8, pero vino un contacto por lo angosto y trabado del circuito, y tuvo que entrar a pits para volver a salir en el lugar 16, donde de nueva cuenta empezó esa brillante remontada para llegar hasta el primer lugar, pero en un cierre espectacular que puso al público de pie, finalmente cruzó la meta en el segundo lugar.

"Fue una carrera de esas que no se olvidarán, porque ya estábamos resignados a no asistir a esta fecha pues no habíamos conseguido el apoyo de un patrocinador, pero llegó el milagro, nos llamaron de la CONKREZONE SA.DE CV. Y fue que pudimos asistir a esta cita, agradezco mucho el apoyo que llegó justo a tiempo, aunque no tuvimos la oportunidad de entrenar ni de calificar, yo sabía que teníamos con que hacer una muy buena carrera, el trazado me gusta y 50 minutos para avanzar, pero muy temprano en la carrera se dio un contacto con otro compañero que me dobló la carrocería y tuve que entrar a pits para la reparación salí nuevamente hasta atrás del grupo", indicó.

"Con la ayuda de mi spotter y las situaciones de carrera se dieron las cosas y regresamos hasta la punta de la competencia, ya en el cierre, no quise arriesgar nada, y fue mejor un segundo que nada, no le quise quedar mal a mi nuevo patrocinador, a mi familia y a mi equipo y aquí estamos una vez más en el podio y cada vez más cerca de la cima del campeonato, muchas gracias a todos mis mecánicos del Anvi MotorSports, y sé que vamos por más", aseguró Martínez.

El campeonato está muy emocionante ya que el primer lugar lo tiene Marco Marín con 166 unidades y el queretano ya escaló al segundo lugar con 157, mientras la tercera posición es para Marcelo García con 153, ahora a esperar la fecha 5 que será en Puebla en el autódromo Miguel E. Abed, el 22 y 23 de junio, donde se volverá a ver en acción a estos pilotos que han dado un gran espectáculo a la afición del mundo motor.