Sergio Pérez relata su paso por Red Bull en entrevista exclusiva

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- La relación entre Sergio "Checo" Pérez y Red Bull no terminó de la mejor manera, al terminar su contrato después de cuatro años y no renovar para esta temporada, en la cual la escudería austriaca ha batallado en encontrar el compañero ideal para Max Verstappen. Sin embargo, el piloto tapatío no guarda rencores.

En una entrevista con "Memo" Rojas, "Checo" recordó cómo fue su llegada a Red Bull y las primeras conversaciones que tuvo con Christian Horner, director del equipo.

"Fue increíble. Cuando me junto con Christian (Horner) por primera vez en persona y platicando me dice: mira, somos un equipo que vamos con dos coches porque tenemos que ir con dos coches, podríamos ir felizmente sólo con Max (Verstappen) y era cuando estaba Alex (Albon) que yo sabía que era un pilotazo, entonces le dije: ya podemos ir a correr con dos coches, contrátame", confesó Pérez en el podcast Desde el Paddock.

"Yo a partir de ese momento entendí mucho cómo funcionaba el equipo y como que cachó mi idea (Horner) y se acabó dando, pero al final cuando llegué te ponen a competir contra uno de los mejores pilotos de la historia (Verstappen) que ya estaba muy acomodado y mis ingenieros eran totalmente nuevos, muy buenos, muy capaces, pero tenían cero experiencia, entonces yo en vez de quejarme de ellos digo, esto es lo que tengo, me enfoqué en ello, en la segunda carrera califico adelante de Max, en la quinta gano mi primera carrera y dije: mira, aquí tengo buen futuro y me quedé seis años", agregó.

En ese momento de la entrevista se produjo un momento divertido, cuando Rojas le repregunta: "¿Pero fueron cuatro, no?" y "Checo" contestó entre risas: "Bueno, pero les cobré por seis".

Finalmente, Pérez fue cuestionado sobre un posible regreso a la Fórmula 1 y aunque no dio un veredicto final, le abrió las puertas a futuros equipos.

"Va bien, pero aún es temprano por la temporada, conforme vaya avanzando podré llegar a una decisión final. No tengo prisa, sé que este año no voy a estar en Fórmula Uno y ya veremos qué pasa para el próximo año" concluyó.