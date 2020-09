Sergio Pérez revela que Racing Point apenas le avisó de su salida

Apenas el miércoles por la mañana, Sergio Pérez recibió una llamada directa de Lawrence Stroll, propietario de Racing Point, para anunciarle que ya no formaría parte de la escudería para el 2021. "Nadie me había dicho algo, pero yo mismo descifré un par de cosas y la confirmación final fue ayer y está bien, ¿saben?", dijo el mexicano en conferencia de prensa previo al segundo Gran Premio de Italia, en Toscana.

"Hubo discusiones detrás de la cortina sobre contratos, mismas que no voy a hablar ante cámaras porque son cosas que deben quedarse entre el equipo y yo. Revisamos un par de situaciones en el contrato y, al final, sólo me dijeron oficialmente que no continuaba, no me lo esperaba, pero así es esto", añadió "Checo", quien firmó con la entonces llamada Force India en 2014.

"Un poco de claridad en mi futuro hubiera gustado, pero no cambia nada. He estado mucho tiempo en este negocio y es lo que pasa en este loco mundo, llamado F1".

Su lugar será tomado por el tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, para la próxima campaña, cuando el equipo evolucione a Aston Martin.

Después de siete años con la escudería rosa, Pérez destacó los mejores momentos que pasó al volante. "Ahora que veo el pasado, con diversos podios con autos que no estaban en condiciones para competir, además de quedar en cuarto lugar de manera consecutiva en los campeonatos de constructores. Siempre fuimos buenos. El momento que me llevó fue el de rescatar al equipo y los trabajados de muchos compañeros, eso siempre será muy especial. Este equipo tiene un futuro y les deseo lo mejor", afirmó.