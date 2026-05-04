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Sergio Pérez termina décimo sexto lugar

Por El Universal

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Sergio Pérez termina décimo sexto lugar

México.- El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez afirmó este domingo que esperaba más de este fin de semana, después de finalizar decimosexto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, sin opciones reales de puntuar.

"Esperaba más, sinceramente, este fin de semana, pero creo que vamos en la dirección correcta y lo importante será seguir ahí", dijo el piloto de Cadillac a los medios tras ver la bandera a cuadros.

"Estoy contento y satisfecho con mi actuación. Creo que estoy manejando en un gran nivel", agregó el mexicano sobre el rendimiento mostrado en las cuatro carreras de esta temporada, que supone su vuelta al "Gran Circo" después de un año alejado de las pistas. A los mandos del Cadillac, escudería que debuta en la Formula 1, Pérez no ha logrado puntuar aún, con un decimoquinto puesto en China como mejor resultado.

Pero tampoco lo ha hecho su compañero de equipo, el también veterano Valtteri Bottas, quien este domingo cruzó la línea de meta decimoctavo. Al respecto, "Checo" Pérez señaló la degradación como el principal problema del equipo, y aseguró que tienen "que trabajar mucho" para poder progresar.

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Sobre su duelo con Fernando Alonso (Aston Martin) en las últimas vueltas, sin puntos en juego, el mexicano sostuvo que pelear con el español "siempre es bueno, porque es agresivo, pero muy limpio".

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