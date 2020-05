Serie de Michael Jordan dispara ventas de productos

Michael Jordan necesitó pocos capítulos de su serie "The Last Dance" para recordarle a todos los amantes del básquetbol alrededor del mundo que él es el mejor jugador de la historia; y a la vez, desató una euforia entre los fanáticos mexicanos que se refleja en la explosión de búsquedas online por sus productos dentro de diferentes sitios como Mercado Libre.

La serie, que se estrenó en Netflix el pasado 19 de abril y que llegará a su final con los dos últimos capítulos el 17 de mayo, se enfoca en la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, que fue bautizada como El Último Baile.

Las imágenes, las declaraciones y la nostalgia hicieron revivir la admiración por el atleta y la búsqueda de su nombre completo "Michael Jordan" aumentó 1,650% en la plataforma de e-commerce.

El comportamiento de los usuarios entre el 19 de abril y el 11 de mayo muestran un incremento descomunal en comparación al mes previo del estreno de la serie. Las búsquedas de figuras y jerseys de Michael Jordan crecieron cerca de 4,000%, mientras que los tenis Jordan registran más de 2,500 pesquisas diarias.

Los Air Jordan 1 Travis Scott, por ejemplo, tuvieron un crecimiento de 2,500% en búsquedas. La oferta de productos se duplicó en las últimas semanas porque muchos vendedores intuyeron que crecería la demanda.

Hay más de 4,500 productos bajo la etiqueta Jordan en Mercado Libre y la plataforma preparó una muestra para todos los fanáticos del basquetbolista, los de siempre y los nuevos que lo conocieron gracias a "The Last Dance".