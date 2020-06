Setién respalda las polémicas críticas de Piqué

Tras ser alcanzado en puntos por el Real Madrid, Quique Setién, técnico del Barcelona, se mostró confiado de que el título de LaLiga será blaugrana, al tiempo que respaldó las polémicas declaraciones del central Gerard Piqué.

Sobre las críticas de Piqué, quien refirió un beneficio arbitral al Real Madrid, Setién dejó ver cierto respaldo.

"Hay cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros. Pero tenemos que ganar partidos, todo el mundo ha visto cómo ha sido (el arbitraje) y cada uno sacará valoraciones", recalcó. "Pique siempre me ha parecido una persona muy inteligente".

De igual modo, el timonel blaugrana dejó la crítica abierta con el uso del VAR, de cara a su siguiente duelo de mañana, contra el Athletic Club.

"No especulo, la frustración de perder un punto después del partido indica que uno puede decir cosas y no afinar bien comentarios. En cuanto al VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores, hay que utilizarla en la medida que nos ofrece una visión más clara de la realidad... Pero, es entendible porque unas acciones se revisan y otras no, en unos partidos sí y otros no", concluyó.