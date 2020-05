"Si América fuera líder, le dan el título", asegura Melvin Brown

El aniversario 93 del Cruz Azul llegó acompañado de una dura noticia para su causa en el actual semestre: el Clausura 2020 -en el que marchaba líder- fue cancelado, situación que deja un sabor agridulce en el exdefensor de La Máquina, Melvin Brown.

Aunque no considera que se trate de una decisión alevosa o con intención de afectar los intereses de los cementeros, el oriundo de Veracruz tiene claro que existe un conjunto en la Liga MX al que, de haber ostentado la cima de la tabla, se le habría entregado el trofeo de campeón.

"No creo que haya injusticia, porque la regla no es clara. Se les fue a los directivos y esperemos que la próxima vez no sea así. De lo que sí estoy bien seguro, es de que si el América hubiera llegado de líder, ahí sí no se les va. Ahí serían campeones desde hace un mes, pero como es nuestro querido Cruz Azul, ni modo, sufrimos", dijo, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

A pesar del asterisco que representa su vecino, hoy es un día de fiesta en el seno azul y, quien debutara en sus filas hace 19 años, encuentra en esta fecha un motivo para reforzar la ilusión que miles de seguidores -entre los que se incluye- no han perdido desde hace más de dos décadas.

"Hoy en el festejo, estamos contentos por el equipo de Cruz Azul. 93 años ya de mucha historia y, seguramente, próximamente viene un campeonato que voy a celebrar como no tienes idea y lo voy a cantar por todos lados, porque, como aficionados celestes, hemos sido golpeados muchas veces, sobre todo por los de enfrente", apuntó.

Desde que comenzó a circular la versión extraoficial de que el campeonato quedaría sin dueño como resultado de la pandemia, las miradas se dirigieron a La Noria, la guarida de la escuadra que mejor funcionaba hasta antes del parón. Melvin Brown lo ve normal, por la magnitud de la institución.

"Siempre es la buena. Cruz Azul siempre entra con esa mentalidad. Esa es la diferencia entre un equipo grande y uno mediano o chico. Para Cruz Azul, no solo es tanto tiempo sin quedar campeón, sino que cada torneo esa es la consigna, ser protagonista, buscar esos títulos; si no es campeón, no le sirve. Así de alta está la vara de un equipo tan grande", comentó.

Pero ni todo el brillo que el azul refleja en sus ojos puede desbordar la emoción del mundialista en Corea-Japón y, aunque reconoce que el plantel comandado por Robert Dante Siboldi prometía, se dice consciente de que nada estaba escrito, así que se enfoca en el lado positivo de la cancelación de la competencia.

"Este equipo se veía muy fuerte con el 'profe' Siboldi. Los tenía bien conjuntados, unidos, con un futbol agradable que, yo creo, podían mejorar, pero ya fue. (Estoy) Triste por todo lo que se genera alrededor de los partidos, de la prensa, los aficionados, la gente de staff, de los estadios, los que venden y los patrocinadores, que van a estar tristes por un tema de negocio, pero, por otro lado, se celebra que se haya tomado esa decisión, acertada desde mi punto de vista, porque lo más importante es la salud de todos", señaló.

Habiendo expresado su opinión sobre las medidas contra la pandemia, el exzaguero vuelve al equipo de sus amores y les comparte lo que cree necesario para conseguir la novena estrella.

"Así de grande es Cruz Azul, que hasta en este tipo de situaciones nos golpean, pero hablan de la grandeza, de esos 93 años de grandes jugadores que han estado representándolo, muchos títulos, dos ciudades que se desviven por este club. No vamos a claudicar; hay que redoblar esfuerzos y, el día que vuelva el futbol con las verdaderas condiciones de sanidad, estaremos ahí apoyándolos", concluyó.