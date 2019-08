Si me asusté porque pensé que me alcanzarían: José Carlos Villarreal (VIDEO)

El mexicano José Carlos Villarreal aceptó que por un momento pensó que el estadounidense John Gregorek y el canadiense David Paulson le robarían la medalla de oro, por eso a escasos metros de la meta se fue "como alma que lleva el diablo".

Este jueves, el sonorense hizo historia personal al obtener el título panamericano en su asistencia en los Juegos Panamericanos al ganar los mil 500 metros con un crono de 3:39.93 minutos.

"Si me asuste en lo último, porque parecía que me iban alcanzar", manifestó el corredor, que en la recta final aplicó una buena zancada para quedarse con el oro.

Pero además se dio tiempo para voltear hacia atrás para ver en donde se habían quedado sus rivales y al percatarse de la ventaja que llevaba sólo disfrutó el momento.

"En los últimos 100 metros siempre salgo así. Los vi que se estaban muriendo un poco y nada más metí todo lo que pude y los alcance", añadió José Carlos.

El competidor sostuvo que a pesar de tener rivales fuertes con quienes ya había corrido, no sintió miedo o nerviosismo para buscar el objetivo para el cual acudió a esta competencia.

"No tenía tanto nervios porque ya sabía con quienes iba a correr, pero ya que me subí a la pista me sentí tranquilo", afirmó Villarreal Peinado.

Relató que esta medalla de oro es fruto de los entrenamientos y además para demostrar que era importante estar en la justa, "no pude ir al Campeonato Nacional en Chihuahua porque compite en mi colegio y me dieron la oportunidad de representar a México".

El famoso "Speedy" no dejó de demostrar ese apodo, "gracias a Dios se dieron las cosas. Lo dejé y me llevo el oro", aseguró el corredor.